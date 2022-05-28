Haber Giriş: 28 Mayıs 2022 Cumartesi 02:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 1400 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de sahte içki üretiminde kullanılan malzemelerle 1400 litre etil alkol ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.
Çayırova ilçesindeki bir depoda sahte alkol yapıldığı bilgisi alan ekipler, adrese operasyon düzenledi.
Depoda yapılan aramada 1 etiket basma makinası, 1 dolum makinası, 13 bin şişe kapağı, 1 litrelik şişe halinde 812 etil alkol, 2 tank içinde 1400 litre etil alkol, 4 rulo etiket, 1400 boş şişe
ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Sahte Alkol
Sıradaki Haber
Çeşme açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz