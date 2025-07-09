Hamzabeyli Sınır Kapısına giden kara yolu yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı

Küçükdöllük köyünde anız alanında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede mera alanına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, jandarma, Karayolları ve Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA sevk edildi.

Köylüler de yangına su tankerleriyle müdahale ederken, traktörlerle anız ve mera alanlarını sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Yangının Lalapaşa ilçesine bağlı Korucuköy ve Kayapa köylerinin mera ve anız alanlarına da sıçraması üzerine polis ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Sürücüler yangın riski bulunmayan alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan, Pazarkule Sınır Kapısı yolunda yol kenarında çıkan ot yangını ise itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.