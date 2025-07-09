Açık 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.07.2025 15:09

Motosikletleriyle tüneli kapatan 13 sürücüye para cezası

Beyoğlu'nda tüneli kapatarak trafik güvenliğini tehlikeye sokacak hareketler sergileyen 13 motosiklet sürücüsüne toplam 133 bin 745 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, motosikletleriyle kapattıkları Kasımpaşa-Hasköy Tüneli içerisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışma yapıldı.

Plaka bilgileri üzerinden kimlikleri belirlenen 13 motosiklet sürücüsü yakalandı.

Sürücülere "araçların ters yönde sürülmesi", "tünel içi duraklama", "izinsiz akrobasi hareketi yapılması" ve "kask koruma başlığı kullanmaması" maddelerinden toplamda 133 bin 745 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 9 sürücü hakkında "ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan sürücülerin tüneli kapattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik
Sıradaki Haber
Bolu'daki otel yangını davasında otel müdürü savunma yaptı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:23
Grok'un yeni sürümü: Yapay zekada "siyasi zehirlenme" tartışması
17:51
MSF anketi: Gazze’de 5 yaş altı çocuk ölümleri 10 kat arttı
17:48
Lazkiye'de orman yangınları 7 gündür sürüyor
17:50
Üniversitelerde uzaktan ve ikinci öğretim için katkı payları ile öğrenim ücretleri belirlendi
17:41
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek
17:38
TBMM Başkanı Kurtulmuş, MİT Başkanı Kalın'ı kabul etti
Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki sınır kapısı yangın nedeniyle yeniden geçişlere kapatıldı
Kuzey Makedonya ile Kosova arasındaki sınır kapısı yangın nedeniyle yeniden geçişlere kapatıldı
FOTO FOKUS
Motosikletleriyle tüneli kapatan 13 sürücüye para cezası
Motosikletleriyle tüneli kapatan 13 sürücüye para cezası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ