Motosikletleriyle tüneli kapatan 13 sürücüye para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, motosikletleriyle kapattıkları Kasımpaşa-Hasköy Tüneli içerisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik çalışma yapıldı.

Plaka bilgileri üzerinden kimlikleri belirlenen 13 motosiklet sürücüsü yakalandı.

Sürücülere "araçların ters yönde sürülmesi", "tünel içi duraklama", "izinsiz akrobasi hareketi yapılması" ve "kask koruma başlığı kullanmaması" maddelerinden toplamda 133 bin 745 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 9 sürücü hakkında "ulaşım araçlarının kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Öte yandan sürücülerin tüneli kapattığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.