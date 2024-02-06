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Türkiye
AA 06.02.2024 16:24

Hamza Dağ depremzede aileyi ziyaret etti

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve evlerinin yıkılması nedeniyle İzmir'in Bayraklı ilçesine yerleşen Karatün ailesini ziyaret etti.

Hamza Dağ depremzede aileyi ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Dağ, hem İzmir'de 30 Ekim 2020 yaşanan, hem de 6 Şubat'taki depremlerden sonra ilk andan itibaren vatandaşların yanlarında olduklarını belirtti.

Depreme dirençli ve güvenli şehirlerin inşası için çaba sarf edilmesi gerektiğini belirten Dağ, "İzmir de bunların başında geliyor. Yerinde yeni yaşam dediğimiz hem yerinde dönüşümü sağlayacak hem de şehre nefes aldırıp güvenli konutlar inşa edeceğimiz bir süreci yaşamamız gerekiyor. 5 yıl daha İzmir'in kronik sorunlarını, özellikle dayanıklı konutlar konusunda kronik sorunlarını görmeyerek, bunlar yokmuş gibi davranarak zaman kaybedemeyiz" diye konuştu.

Dağ, 1 Nisan'dan sonra hükümet ve belediye kucaklaşmasıyla kentteki kentsel dönüşüm çalışmalarını başlatmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Bizim İzmirli hemşehrilerimize bugünün anlam ve önemine uygun bir şekilde sözümüz, vaadimiz, İzmir'de yaşayan 4,5 milyon hemşehrimiz güvenli konutlarda oturuncaya, bu şehir nefes alıncaya kadar bize durmak yok." dedi.

Hamza Dağ depremzede aileyi ziyaret etti

İzmir'deki depreminin ardından ağır hasarlı binaların dönüşümünün tamamlandığını aktaran Dağ, orta hasarlı binalarla ilgili de çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Dağ, Emlak Konut'un kentte 900'e yakın yerde orta hasarlı konutlarla ilgili çalışmalar yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı nasip olursa bir formül ortaya koymak istiyoruz. Emlak Konut, Büyükşehir Belediyesi, Halkbank ya da diğer kamu bankaları olur, üçlü formülle bunu yapmak istiyoruz. Belediyenin de bir yerinden katkı sağlaması bu işi daha kolaylaştırır. Biz bugüne kadar bunu yaşayamadık. İnşallah 1 Nisan'dan sonra sağlayacağız. Büyükşehir Belediyesi de yükün bir kısmını alacak. Sadece bir iki kurum değil, üç, dört kurum taşın altına elini sokarsa bu iş daha hızlı bir şekilde olacak."

Dağ'ın ziyaretine AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar da katıldı.

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