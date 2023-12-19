Hamile öğretmene saldıran veli yakalandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu önüne 13 Aralık'ta gelen veli M.Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi.

Okulun güvenlik görevlisi R.Ç, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle veliye izin vermedi.

Bu duruma öfkelenerek zorla okula giren M.Ö, aynı gerekçeyle sınıfta tartıştığı 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'yi hakaret edip darbetti.

Şüpheli veli, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisine de yumruk attı.

Şikayet üzerine polislerce yakalanan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.