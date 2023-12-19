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Türkiye
AA 19.12.2023 14:00

Hamile öğretmene saldıran veli yakalandı

Çocuğunu sınıfına bırakma isteği reddedildiği gerekçesiyle çıkan tartışmada hamile öğretmeni darbeden ve güvenlik görevlisine yumruk atan veli yakalandı.

Hamile öğretmene saldıran veli yakalandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesi Şahintepe Mahallesi'ndeki Hacı Ali Osman Gül İlkokulu önüne 13 Aralık'ta gelen veli M.Ö. çocuğunu sınıfa kadar bırakmak istedi.

Okulun güvenlik görevlisi R.Ç, Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine aykırı olduğu gerekçesiyle veliye izin vermedi.

Bu duruma öfkelenerek zorla okula giren M.Ö, aynı gerekçeyle sınıfta tartıştığı 3 aylık hamile öğretmen E.Ç'yi hakaret edip darbetti.

Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı
Okula zorla girmeye çalışan veli, hamile öğretmene saldırdı

Şüpheli veli, kendisine engel olmak isteyen güvenlik görevlisine de yumruk attı.

Şikayet üzerine polislerce yakalanan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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