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Türkiye
İHA 31.10.2023 14:32

Halk otobüsü şoförü 'çok konuşuyorsunuz' diyerek yolcuları indirdi

Bursa'da, kadın yolcuların çok rahatsız olan otobüs şoförü, bütün yolcuları durakta indirerek seferi iptal etti.

Merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi’nde halk otobüsü şoförü, yolcuların çok konuşmasını bahane ederek herkesi araçtan indirdi.

"Çok konuşuyorsunuz" diyerek yolcuları indiren şoför, boş araçla yoluna devam etti. Yolcular, boş giden otobüsün arkasından sitem etti.

"Birçok kişi mağdur oldu"

Otobüs şoförünün yaptığının yanlış olduğunu söyleyen bir vatandaş, "Şoförün yaptığı büyük saygısızlık. Böyle şeyleri yanlış buluyoruz. Otobüsteki yolcuların hepsini mağdur etti. Böyle şeylerin yaşanmaması lazım. Sonuçta topluma hizmet ediyor. '2-3 kişi konuştu' diye herkesi indirme lüksü yok. Birçok kişi mağdur oldu" dedi.

Öte yandan, Burulaş'ın da şoförün bu davranışı sebebiyle araştırma başlattığı, güvenlik kameralarının incelendiği öğrenildi.

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