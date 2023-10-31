Alkollü sürücünün çarptığı bekçi, başka bir aracın tavanına düştü

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçiler, önceki gün 15 Temmuz Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde uygulama yaptı. O esnada otomobiliyle süratli şekilde seyreden D.A, görevli bekçi N.Ö’ye sert şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı.

Olayın ardından bekçinin yaralanmasına neden olan sürücü D.A. ve yanındaki arkadaşı İ.H. gözaltına alındı.

Çarptığı bekçi takla atıp tavana düştü Kaza esnasında alkollü olduğu ve "taksirle yaralama" suçundan da 3 adet kaydı olduğu belirlenen D.A. ile İ.H. adliyeye sevk edildi. Sürücü D.A., çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.