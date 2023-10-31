Çok Bulutlu 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 31.10.2023 14:06

Alkollü sürücünün çarptığı bekçi, başka bir aracın tavanına düştü

İstanbul'da uygulama noktasına süratli şekilde gelen alkollü sürücü, bekçiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan bekçi, aracın tavanına düştü.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve bekçiler, önceki gün 15 Temmuz Mahallesi Halkalı Caddesi üzerinde uygulama yaptı. O esnada otomobiliyle süratli şekilde seyreden D.A, görevli bekçi N.Ö’ye sert şekilde çarptı.

Çarpmanın etkisiyle havalanarak takla atan bekçi, yandaki aracın tavanına düşerek yaralandı.

Olayın ardından bekçinin yaralanmasına neden olan sürücü D.A. ve yanındaki arkadaşı İ.H. gözaltına alındı.

Çarptığı bekçi takla atıp tavana düştü Kaza esnasında alkollü olduğu ve "taksirle yaralama" suçundan da 3 adet kaydı olduğu belirlenen D.A. ile İ.H. adliyeye sevk edildi. Sürücü D.A., çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanırken, İ.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Muğla'da orman yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
İsrail ordusu: Gazze’nin iç kesimlerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor
15:20
Belçika'da evin içinde mangal yakan kişi hastanelik oldu
15:20
Park halindeki araçların üzerine beton mikseri düştü
15:13
Okul bilgisayarlarını sattığı iddia edilen müdür hakkında inceleme
15:05
İsrail ordusu: Kızıldeniz bölgesinden atılan füze, hava savunma sistemince imha edildi
14:57
Mısır'ın Gazze sınırında kurduğu sahra hastanesi tamamlanmak üzere
Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi
Beykoz Mecidiye Kasrı, FPV dronla görüntülendi
FOTO FOKUS
Milli sporcu Muhammed Dursun şampiyonluğa hazırlanıyor
Milli sporcu Muhammed Dursun şampiyonluğa hazırlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ