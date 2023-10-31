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Türkiye
AA 31.10.2023 13:54

Evini kaçak sigara imalathanesine çeviren 2 şüpheli gözaltında

Trabzon'da ev ve eklentilerini kaçak sigara imalathanesi olarak kullandığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Evini kaçak sigara imalathanesine çeviren 2 şüpheli gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortahisar ilçesine bağlı Çukurçayır ve Gazipaşa mahallelerinde kaçak sigara imalathanesine dönüştürülen ev ve eklentilerine operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, jandarmanın tütün ve çay arama tespit köpeği Payda'nın da katıldığı aramalarda, 2 otomatik sigara sarma makinesi, tütün kurutma makinesi, 56 bin boş makaron, 29 bin sigara, 26 kilogram tütün, 86 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 397 paket bandrolsüz kaçak sigara, 233 elektronik sigara ve 74 elektronik sigara likiti ele geçirdi.

H.T. ve Z.T'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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