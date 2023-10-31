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Türkiye
AA 31.10.2023 13:40

4 ilde organize suç örgütü operasyonunda 31 tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde "Zaza Doğan" organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 49 şüpheliden 31'i tutuklandı.

4 ilde organize suç örgütü operasyonunda 31 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, elebaşı Doğan Aykut olan "Zaza Doğan" suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 49 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe gönderilen 41 şüpheliden 31'i tutuklandı, 18'i adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Operasyonun geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes Operasyonu kapsamında, "Zaza Doğan" organize suç örgütünün çökertildiğini açıklamıştı.

4 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
4 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı

Ekiplerin çalışmalarında, Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerinde faaliyet gösteren organize suç örgütünün, "kasten öldürme", "öldürmeye teşebbüs", "mala zarar verme", "yağma", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "kasten yaralama", "uyuşturucu madde imal ve ticareti" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarını işlediği tespit edilmişti.

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yakın olduğu değerlendirilen "Zaza Doğan" organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 49 zanlı gözaltına alınmıştı.

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