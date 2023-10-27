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Gündem
TRT Haber 27.10.2023 08:28

4 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı.

4 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 47 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı Kafes operasyonu kapsamında "Zaza Doğan" organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlar sonucu 47 şüpheli gözaltına alındı.  Yapılan aramalarda 8 adet tabanca ve1 kg uyuşturucu ele geçirildi.  

Organize suç örgütünün, cinayet, silahla yaralama, alacak-verecek konusunda sözde mahkeme kurma ve maddi menfaat sağlama, uyuşturucu madde ticareti, alıkoyma suçlarına karıştığı tespit edildi.

Yerlikaya paylaşımında, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, "Bir kez daha belirtmek isterim ki: Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı İstanbul Suç Örgütü
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