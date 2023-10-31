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Türkiye
TRT Haber 31.10.2023 14:26

TRT ailesinin emektarlarından Recep Acay vefat etti

Uzun yıllar TRT'de görev yapan Recep Acay, 77 yaşında hayatını kaybetti.

TRT ailesinin emektarlarından Recep Acay vefat etti

1946 yılında Diyarbakır´da doğan Recep Acay, 1968'de TRT Diyarbakır Bölge Radyosu´nda işe başladı.

39 yıl TRT'nin bünyesinde çalışan Acay, farklı birimlerde çok sayıda yapımda ve yayında görev üstlendi.

Radyo Dairesi Başkanlığı ile Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı'nda yöneticilik de yapan Recep Acay, 2007 yılında emekli oldu. Spor, sanat ve edebiyatla da yakında ilgili olan Recep Acay, 'Ben-ü Sen' ve 'Diyarbakır Dört Kapı' kitaplarını yazdı.

TRT ailesinin emektarlarından Recep Acay vefat etti

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Acay, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

TRT ailesinin emektarlarından Recep Acay vefat etti

77 yaşında hayata veda eden TRT'nin emektarlarından Recep Acay, memleketi Diyarbakır'da sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. 

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