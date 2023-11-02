Haklarında toplamda 187 yıl hapis cezası bulunan 115 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şubesi ekiplerince 1-31 Ekim'de düzenlenen operasyonlarda 234 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden, haklarında toplamda 187 yıl hapis cezası bulunan 115'i, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.
Operasyonlarda, çalıntı 3 motosiklet, 6 cep telefonu, televizyon , bilezik, yarım altın, çeyrek altın, küpe, 2 altın kaplama kol saati, bisiklet, 39 su saati, uzun namlulu tüfek, 9 tabanca, 38 fişek, 5 tüfek, 34 tüfek kartuşu, 6 kurusıkı silah, şarjör, 93 kurusıkı tabanca fişeği, 110 paket bandrolsüz sigara, 96 gümrük kaçağı cep telefonu, 1072 rulet tilt, langırt ve oyun makineleri, 298 tombala kartı, 3 tombala makinası, kamera düzenekleri, modem ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.