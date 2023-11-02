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Türkiye
AA 02.11.2023 13:38

Antalya'da sağanak: Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Antalya'da başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak ve gök gürültülü sağanağın hafta başına kadar devam edeceği öğrenildi.

Antalya'da sağanak: Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Kentte aniden başlayan gök gürültülü sağanak, zaman zaman etkilisini artırıyor.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Aniden başlayan yağmura hazırlıksız yakalananlar zor onlar yaşardı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için otobüs durakları ile dükkan tentelerinin altına sığındı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yağışlar hafta başına kadar sürecek

Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yağışlar, öğlen saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde gerçekleşecek.

Yağışlar 6 Kasım'a kadar aralıklarla devam edecek.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

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