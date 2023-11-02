Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.11.2023 13:16

İlkokuldayken Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı mektubu 21 yıl sonra okudu

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ilkokuldayken "2023'e Cumhuriyet'imizin 100. Yılına Mektup Kampanyası"na katılan Ceyda Yenice, 21 yıl sonra mektubunu okumanın heyecanını yaşadı.

İlkokuldayken Cumhuriyet'in 100. yılı için yazdığı mektubu 21 yıl sonra okudu
[Fotograf: AA]

Rüveyde Güneş İlkokulu'nda 3. sınıf öğrencisiyken öğretmeni ve sınıf arkadaşlarıyla PTT AŞ'nin 2002'de düzenlediği kampanyaya katılan Yenice, 21 yıl önce Cumhuriyet'in 100. yılında ulaştırılmak üzere yazdığı mektubu teslim aldı.

Yenice, Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla okulda düzenlenen törende, öğretmeni Rüstem Budak, bazı sınıf arkadaşları ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

Hayallerinden ve geleceğinden bahsettiği mektubu burada duygu dolu sözlerle okuyan Yenice, kendisini çok mutlu hissettiğini dile getirerek, "Bugün devlet kurumlarında çalışıyorsak siz değerli öğretmenlerimizin sayesinde, verdiğiniz bilgiler ışığında olmuştur. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.

Tören sonunda 21 yıl önce okulda görev yapan müdür Halil Ceylan, müdür yardımcısı Asım Tok ve öğretmen Budak'a teşekkür plaketi verildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Budak ve öğrencileri, daha sonra öğretmenler odasında sohbet ederek anılarını tazeledi.

Etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Turgut ve Rüveyde Güneş İlkokulu Müdürü Emrah Coşkun da yer aldı.

ETİKETLER
Sakarya Cumhuriyetin 100. yılı
Sıradaki Haber
Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:03
İsrail ordusu, Lübnan sınırında tanksavar füzelerini vurduğunu duyurdu
15:00
İsrail'in Lübnan'ın güneyine saldırıları sonucu 40 bin zeytin ağacı tamamen yandı
15:03
Memur ve emeklilerin maaş zammı ne kadar olacak?
14:54
İsrail'in Gazze saldırılarında 52 cami tamamen yıkıldı
15:01
İsrail Miras Bakanı'ndan skandal paylaşım: Toprakları İsrail askerlerine tahsis edeceğiz
14:45
Mersin'de kaçak kazı yapan kişilere suçüstü
Yerli hava kirliliği sensörleri daha yüksek çözünürlükte veri sağlayabilecek
Yerli hava kirliliği sensörleri daha yüksek çözünürlükte veri sağlayabilecek
FOTO FOKUS
İsrail, katliamlarını sahte videolarla gizlemeye çalışıyor
İsrail, katliamlarını sahte videolarla gizlemeye çalışıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ