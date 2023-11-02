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Türkiye
DHA 02.11.2023 12:26

Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Gaziantep’te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1’ağır 3 kişi yaralandı.

Gaziantep'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Sarıgüllük Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı’nda, sürücüleri öğrenilemeyen otomobille karşı yönden gelenotomobil kafa kafaya çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suriye uyruklu Zeynep Hasanile Ahmet Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Dila Aslan, İbrahim Kuzucu ve Yunus Kaya ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Dila Aslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Gaziantep Trafik Kazası
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