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Türkiye
AA 02.11.2023 11:42

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı

Erzincan'da düzenlenen operasyonlarda, 88 düzensiz göçmen ile aranan ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 72 şüpheli yakalandı.

Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 72 şüpheli yakalandı

Kentte 15-31 Ekim'de gerçekleştirilen operasyon ile denetimlerde, aranması ve çeşitli suçlardan kaydı bulunan 72 şüpheli yakalandı, 674 kişi hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı.

Kent genelinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 88 düzensiz göçmen de yakalandı.

Ekipler, kontrol ettikleri 41 bin 96 araçtan bin 559 sürücü ile 5 bin 923 plakaya ceza kesti, 175 aracı da trafikten menetti.

Uygulamalarda, 4 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 218 paket kaçak sigara, 4 av tüfeği, 9 kesici alet, 35 mermi, 2.446 gram esrar, 189 sentetik ecza, bin 189 captagon, 5 gram bonzai, 161 bin 364 gram skunk, 6 kilogram tütün ele geçirildi.

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