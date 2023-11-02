Asi Nehri "su sümbülleri"nden görünmez oldu

Lübnan’da doğan ve Suriye sınırını aşarak Türkiye’ye ulaşan Asi Nehri’nin Hatay’daki bölümünü kısım kısım su sümbülleri kaplamaya devam ediyor.

Su sümbülleri, Asi Nehri’nin Antakya ilçesinden geçtiği kısımları da bölge bölge kapladı. Su sümbüllerinden dolayı adeta nehir de su görülmez hale geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Asi Nehri'nde ıslah çalışmaları sürdürülüyor.

Ters akmasıyla bilinen Asi Nehri’nin üzerinde dikkat çekici bir görüntü oluşturan su sümbüllerinin suyun oksijen ve ışık almasını engellediği için balıkların ve diğer su canlılarının ölümüne neden olduğu biliniyor.