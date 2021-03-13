Haber Giriş: 13 Mart 2021 Cumartesi 14:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni yakalandı
İstanbul Silivri'de uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni B.A. bir otelde yakalandı.
Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan sosyal medya fenomeni B.A.'nın, 12 Mart'ta Selimpaşa Merkez Mahallesi'nde bulunan bir otele giriş yaptığını belirledi.
B.A., polis ekiplerince bulunduğu otelde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A., cezaevine gönderildi.
Etiketler: Uyuşturucu
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