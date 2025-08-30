Hakkari'de tır ile pikap çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Hakkari-Van kara yolunun Dikilitaş mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen İran plakalı tır ile pikap çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada pikapta sıkışan 3 kişi öldü, yaralanan 2 kişi ise Van'ın Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 3 kişi, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hakkari'deki hastanelere götürüldü.

Düğüne gidiyorlardı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Pikapta bulunanların düğün için Hakkari'ye gittikleri öğrenildi.