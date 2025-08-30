Açık 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.08.2025 15:12

Hakkari'de tır ile pikap çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Hakkari'de tır ile pikap çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Hakkari'de tır ile pikap çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Hakkari-Van kara yolunun Dikilitaş mevkisinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen İran plakalı tır ile pikap çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada pikapta sıkışan 3 kişi öldü, yaralanan 2 kişi ise Van'ın Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan biri, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden 3 kişi, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulanslarla Hakkari'deki hastanelere götürüldü.

Düğüne gidiyorlardı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik de Hakkari Emniyet Müdürü İdris Yılmaz ile kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Pikapta bulunanların düğün için Hakkari'ye gittikleri öğrenildi.

ETİKETLER
Hakkari Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı’nda 20 ülkeden 1434 yüzücü kulaç attı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:41
"Yaren" leylek göç yolculuğuna başladı
17:37
30 Ağustos Zafer Bayramı Ankara'da büyük coşkuyla kutlandı
17:11
"Huzur İstanbul" uygulaması: 621 şüpheli gözaltında
17:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'nün tahribatını telafi ettik
16:39
CHP'li belediye başkanı zabıtalara saldırdı
16:11
Bakan Güler, Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti
Vatandaşlar Ata'nın huzurunda
Vatandaşlar Ata'nın huzurunda
FOTO FOKUS
Bakan Kacır'dan TRT Haber'e özel açıklama: Türkiye 2027 başında bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak
Bakan Kacır'dan TRT Haber'e özel açıklama: Türkiye 2027 başında bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ