Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışı’nda 20 ülkeden 1434 yüzücü kulaç attı

Eceabat ilçesi sahilindeki yarışın başlangıcı, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek tarafından yapıldı.

Çanakkale İskelesi'nde sona eren ve 12 kategoride gerçekleştirilen yarışta, 254'ü yabancı 1434 kişi yüzücü Asya kıtasına kulaç attı.

Yarışta çok sayıda balıkçı teknesi, hızlı bot, sahil güvenlik botu, 2 deniz polisi botu, bir kıyı emniyeti botu, bir ambulans bot ile 40 kano, sporculara destek verdi. Organizasyonda 33 hakem ve 16 cankurtaran görev yaptı.

Genel klasmanda kadınlarda Çiğdem Ezo Topaloğlu 56 dakika 3 saniyeyle birinci, Nil Kara 58 dakika 51 saniyeyle ikinci, Aybike Su Irçağ 59 dakika 6 saniyeyle üçüncü oldu.

[Fotoğraf: AA]

Erkeklerde ise birinciliği 51 dakika 3 saniyeyle Steven Claes, ikinciliği 56 dakika 15 saniyeyle Özkan Dizdar, üçüncülüğü 58 dakika 59 saniyeyle Denizhan Dağdelen kazandı.

Yarışmada kıyıya ulaşan ilk kadın sporcu olan 16 yaşındaki Çiğdem Ezo Topaloğlu, yaptığı açıklamada, birinciliği elde etmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Yarışmacılardan 15 yaşındaki Güney Berk Kaya ise Çanakkale Boğazı'nı yüzerek geçmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.