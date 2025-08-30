Açık 23.8ºC Ankara
AA 30.08.2025 07:47

Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu

Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla uçuşlarını Türk bayraklarıyla gerçekleştirdi.

Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan Kapadokya'da, yerli ve yabancı turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine olanak sunan sıcak hava balonları gündoğumunda uçuş için hazırlandı.

Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu

Nevşehir'in Göreme beldesindeki balon kalkış alanındaki hazırlıkların ardından görevlilerce sepetlere Türk bayrakları asıldı.

Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu

Balon pilotu Ahmet Başyiğit, gazetecilere, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle iyi bir uçuş gerçekleştirmeyi planladıklarını ifade ederek, "Türk bayraklarımızı balonlarımıza astık. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu özel günlerde onları hatırlamaktan kıvanç duyuyoruz." dedi.

Sıcak hava balonları Türk bayraklarıyla uçtu

Tura katılacak turistlerin binmesinin ardından peş peşe gökyüzüne yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık 1 saat bölge semalarında süzüldü.

ETİKETLER
Nevşehir Kapadokya 30 Ağustos Zafer Bayramı
