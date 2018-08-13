Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, 12 Ağustos'ta merkeze bağlı Çanaklı ve Oğul köyleri kırsalında operasyon yapıldığı aktarıldı.

Operasyonda 8 el bombası, 2 AK-47 kalaşnikof şarjörü, el yapımı patlayıcı madde (EYP) komuta düzeneği, 2 EYP alıcısı, 10 ateşleme düzeneği, 5 devre kartı, adaptör, lehim makinesi, voltmetre, 2 USB bellek, 5 sırt çantası, uyku tulumu, 3 ayakkabı, bölücü terör örgütü kıyafeti, 4 parka ve 5 panço ele geçirildi.

Ele geçirilen yaşam malzemeleri olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA