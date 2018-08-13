Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninden önce Türkiye'nin merkez teşkilatında ve dış temsilciliklerinde görevli büyükelçilerle Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'e gelen Bakan Çavuşoğlu ve büyükelçiler, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. Çavuşoğlu ve büyükelçiler, merdivenlerde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Çavuşoğlu, deftere şu satırları yazdı:

"Ulu Önder Atatürk, Onuncu Büyükelçiler Konferansı vesilesiyle görev başındaki tüm büyükelçilerimizle bir kez daha huzurunuzda bulunmanın gururu içerisindeyiz. Cumhuriyetimiz, milletimizin iradesiyle uygulamaya koyduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle muasır medeniyetler seviyesine ulaşma yolunda önemli bir adım daha atmıştır.

Kurucusu olduğunuz Cumhuriyet bugün 240 dış temsilcilikle artık dünyanın her köşesinde diplomatik temsile sahiptir. Küresel ölçekte ekonomik ilişkilere sahip, uluslararası alanda söz sahibi bir konuma ulaşan ülkemiz dünyada artık önemli bir marka ve değerdir.

Ülkemizi daha parlak bir geleceğe taşımak ve Cumhuriyet'imizi 100. kuruluş yıl dönümü hedefleriyle buluşturmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bakanlığım, iç ve dış teşkilatıyla tek bir vücut olarak ülkemizi bu üstün hedeflere ulaştırmak için her zamanki öncü rolünü kararlılıkla sürdürecektir.

Bu düşünce ve duygularla, kalplerimizde minnet ve sevgiyle yaşattığımız aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyor, bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhunuz şad olsun."

10. Büyükelçiler Konferansı

Büyükelçiler Konferansı'nın bu yılki teması, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Girişimci ve İnsani Dış Politika" olarak belirlendi.

Her yıl olduğu gibi konferansın uluslararası boyutunun güçlendirilmesi için ana temaya uygun olarak, bu yılki oturumlara da yabancı konuklar davet edildi.

Bu çerçevede, 12-17 Ağustos 2018'de Ankara ve Konya’da gerçekleştirilecek konferansta Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurul Başkanı Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak ile Sudan Dışişleri Bakanı Al-Dirdiri Mohamed Ahmed, Türk büyükelçilerle bir araya gelecek.

İlki 2008'de yapılan ve geleneksel hale gelen büyükelçiler konferansları, Türkiye'nin bölgede ve ötesinde barış ve istikrarı hakim kılmayı hedefleyen çok boyutlu dış politikasının tüm yönleriyle ele alınması ve daha etkin eş güdümünün sağlanması bakımından önem taşıyor.

Kaynak: AA