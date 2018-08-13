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Liselere yerleştirme nakil sonuçları açıklandı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

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Liselere yerleştirme nakil sonuçları açıklandı

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