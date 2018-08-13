Etkisiz hale getirilen 10 teröristin mühimmatları ele geçirildi

11 Ağustos'ta Tunceli'de gerçekleştirilen terör operasyonunda etkisiz hale getirilen 10 teröristin malzemelerine ulaşıldı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 11 Ağustos’ta İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 25 yıldır terör örgütü PKK’nın dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten terör arananlar listesinde ’Kırmızı’ kategoride bulunan sözde Dersim saha sorumlusu Atakan-Mahir kod adlı İbrahim Çoban’la birlikte 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Valilik açıklamasında bölgede devam eden çalışmalarda ele geçen silah ve mühimmatlarla ilgili bilgi verildi. Ele geçirilen mühimmatlar şu şekilde:

4 adet M-16 piyade tüfeği, 16 adet M-16 şarjörü, 2 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet kalaşnikof şarjörü, 9 adet el bombası, 968 adet M-16 mühimmatı, 54 adet kalaşnikof mühimmatı, 5 adet kütüklük, 1 adet el telsizi, 2 adet ateşleme düzeneği, 1 adet pil bloğu, 1 adet ateşleme kumandası, 1 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı, 1 adet hard disk, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz dürbünü, 5 adet sırt çantası, 49 adet elektrikli fünye, 5 adet EYP yapımında kullanılan düzenek, 4 adet şemsiye, 2 adet el feneri, çok miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi.

Kaynak: İHA