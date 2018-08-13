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Türkiye'nin keskin nişancıları hedefi tek atışta vuruyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin keskin nişancıları bin 200 metreden sabit tüm hedefleri tek atışta vurabiliyor. O keskin nişancıları eğiten birlik kapılarını TRT Haber için açtı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelede etkili bir unsuru olan keskin nişancılar Ankara Mamak'taki Atıcılık ve Uzman Nişancı Eğitim Birliği'nde eğitiliyor. Kısa adı ATUNEB olan birlik kapılarını TRT Haber için açtı.

Keskin Nişancı olmak isteyen gönüllü askerler, önce spor testine tabi tutuluyor. Bu testi başarıyla geçenler atış testine geçiyor.

Kurs 6 hafta sürüyor. Kursiyerler teorik eğitimin arından önce bilgisayarda sanal olarak atış yapıyor. Ardından poligona geçiliyor. 300 metre atışları yapılıyor.

Düzenli sporun, keskin nişancı eğitiminde hayati önemi var. Eğitimin en önemli safhalarından biri de sahada atış eğitimi.

Keskin nişancı timleri Gözetleyici ve Nişancı olmak üzere 2 kişiden oluşuyor. Öyle ki mevzilendiklerinde, adeta doğanın bir parçası oluyorlar.

Kursiyerler meskun mahal operasyonları için de binalarda atış eğitim alıyor. 6 haftalık eğitimi başarıyla tamamlayanlar mezun olduklarında Türkiye'nin 4 bir yanında göreve başlıyor. 

Kaynak: TRT Haber

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