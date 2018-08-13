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FETÖ üyesi eski emniyet müdürüne hapis cezası

Gaziantep'teki FETÖ davasında, eski 2. sınıf emniyet müdürü 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ üyesi eski emniyet müdürüne hapis cezası

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Selçuk Zengin ile avukatı katıldı.

Sanık Zengin savunmasında, meslek hayatı boyunca devlete hizmet ettiğini ve terör örgütüyle herhangi bir bağı olmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Melik Durmaz, örgütün haberleşme programı ByLock tespit ve değerlendirme tutanağında sanığın kullanıcı adının "hamsi tava" olduğunu belirterek, Zengin'e yeniden söz hakkı verdi.

Zengin, tutanağı kabul etmediğini ifade etti ve "Benimle hususi ilgilenenler komplo kuruyor. Ben ByLock kullanmadım" diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın ByLock kullandığını, örgüte teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst seviyedekileri ifade eden "A5" kategorisinde yer aldığını, çocuklarını örgütün okullarına gönderdiğini ve katıldığı yurt dışı organizasyonlarının sayısı, niteliği dikkate alındığında tesadüfi olmadığını, örgüt tarafından seçildiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdiği sanık Zengin'i, tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önünde bulundurarak, yurt dışı çıkış yasağıyla tahliye etti.

Kaynak: AA

Etiketler: selçuk zengin, Gaziantep, fetö, emniyet müdürü, A5
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