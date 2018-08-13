Ankara'da asayiş uygulamalarında bin 965 kişi yakalandı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce 26 Temmuz- 9 Ağustos tarihleri arasında Altındağ, Çankaya, Keçiören, Mamak, Yenimahalle ve Pursaklar ilçelerindeki, cadde ve sokaklar ile umuma açık yerlerde asayiş uygulaması yapıldı.

Uygulama kapsamında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılan 228 bin 639 kişiden, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen bin 965’i yakalandı. Kontrol edilen 45 bin 345 araçtan 31'inin çalıntı olduğu tespit edildi.

Hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık ve benzeri suçlarından adliyeye sevk edilen 244 kişi tutuklandı.

Ayrıca 90 motorsiklete ve 183 modifiyeli araca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırılıktan bin 196 kişiye idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda, 8 ruhsatlı tabanca, 87 ruhsatsız tabanca, 2 belgeli tüfek, 55 belgesiz tüfek, 64 kurusıkı silah, 18 kesici ve delici alet, 3 bin 61 değişik çapta fişek, 2 bin 284 gram uyuşturucu madde, bin 359 uyuşturucu hap, 3 bin 196 kaçak bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Kaynak: AA