Haber Giriş: 5 Aralık 2020 Cumartesi 21:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik "Yıldırım-2 Cilo-Kasran" operasyonunda tespit edilen sığınakta silah ve mühimmat bulundu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda, Kasran Vadisi bölgesinde 210 personelden oluşan 15 timle operasyon düzenlendi.
Tespit edilen sığınakta, operasyon birlikleri ve araçlarına eylem amacıyla gizlenmiş 2 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 482 fişek, 27 M-16 piyade tüfeği fişeği, 19 biksi fişeği, büyük telsiz, 6'lı güneş enerjisi paneli, güç kaynağı, telsiz kod tabloları, el yapımı patlayıcı düzeneğinde kullanılan pil blokları ile kabloları, çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri
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