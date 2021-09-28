Hakkari'de, jandarma ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Yüksekova İlçesi Bölük Köyü kırsalında bulunan mağarada, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-1 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği Şarjörü, 1 adet el dürbünü, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde düzeneklenmiş amonyum nitrat patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 2 adet piknik tüpü, 363 adet 7.62 mm çapında mühimmat, 13 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet bantlanmış pil bloğu (8 adet pil), 1 adet bilgisayar monitörü, 3 adet bixi mayonu, 15 adet rulo kablo, 1 adet düz tornavida ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.