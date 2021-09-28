Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcılar ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hakkari'nin Yüksekova İlçesi Bölük Köyü kırsal alanında bulunan mağarada, jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve patlayıcı ele geçirdi.
Hakkari'de, jandarma ekiplerinin, terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda, Yüksekova İlçesi Bölük Köyü kırsalında bulunan mağarada, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet M-1 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği Şarjörü, 1 adet el dürbünü, 1 adet 5 litrelik plastik bidon içerisinde düzeneklenmiş amonyum nitrat patlayıcı madde, 3 adet el bombası, 2 adet piknik tüpü, 363 adet 7.62 mm çapında mühimmat, 13 adet uçaksavar mühimmatı, 2 adet bantlanmış pil bloğu (8 adet pil), 1 adet bilgisayar monitörü, 3 adet bixi mayonu, 15 adet rulo kablo, 1 adet düz tornavida ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Etiketler: Hakkari PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
Son Haberler
- 15:21
- 15:12
- 15:17
- 15:04
- 14:58
Sıradaki Haber
Bina sakinleri faciayı önledi: Binanın kolonlarını keseceklerdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz