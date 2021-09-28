Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ehliyet sınavında kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da Motorlu Taşıtlar Sınavı'na, akıllı telefonlarla oluşturdukları kopya düzeneğiyle girmeye çalıştığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek binasındaki Motorlu Taşıtlar Sınavı girişinde, adayların üst aramasını yapan görevli polis memuru, T.K. ve M.Y'nin üzerinde, akıllı telefonlar ve kulaklıktan oluşan düzenek tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
İki adaya, sınavda dışarıdan yardım edeceği değerlendirilen kişi ya da kişilerin belirlenmesi için de çalışma başlatıldı.
Etiketler: Ehliyet
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