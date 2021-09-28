Barınak görevlilerinin ölüme terk ettiği 30'a yakın köpek son anda kurtarıldı
Ankara Çankaya Belediyesi'ne ait barınaktaki 30'a yakın köpek, görevliler tarafından boş araziye bırakılmak istendi. Hayvanseverlerin olayı fark etmesi üzerine köpekler terk edilmekten son anda kurtuldu. Sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.
30'a yakın köpeğin küpeleri söküldü, barınaktan alınıp kamyonete bindirildi. İddiaya göre, köpekler boş bir araziye terk edilecekti.
Ancak barınak görevlileri amaçlarına ulaşamadı. Hayvanseverler kamyoneti takibe aldı. Takip edildiklerini fark eden görevliler, köpekleri araziye terk edemeden barınağa geri döndü.
Hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda hayvansever, gece saatlerinde barınak önünde toplandı. Belediye yetkililerinden açıklama bekledi.
Soruşturma başlatıldı
Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim belediyeden talebimiz bu hayvanları atan vicdanı zayıf belediye personeline gereği yapılması. Türkiye'ye örnek olacak bir davranış bekliyoruz” dedi.
Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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