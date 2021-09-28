30'a yakın köpeğin küpeleri söküldü, barınaktan alınıp kamyonete bindirildi. İddiaya göre, köpekler boş bir araziye terk edilecekti.

Ancak barınak görevlileri amaçlarına ulaşamadı. Hayvanseverler kamyoneti takibe aldı. Takip edildiklerini fark eden görevliler, köpekleri araziye terk edemeden barınağa geri döndü.

Hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri ile çok sayıda hayvansever, gece saatlerinde barınak önünde toplandı. Belediye yetkililerinden açıklama bekledi.

Soruşturma başlatıldı

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkanı Haydar Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim belediyeden talebimiz bu hayvanları atan vicdanı zayıf belediye personeline gereği yapılması. Türkiye'ye örnek olacak bir davranış bekliyoruz” dedi.

Çankaya Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ise olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

