Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yamanalar Mahallesi Karatepe mevkisi civarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 4 helikopter ve 13 arazözle, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etmeye başladı.
Ekipler, yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İzmir Orman Yangını
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