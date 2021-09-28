Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yasa dışı balık avlamaya 30 bin 548 lira ceza
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Mersin'in Akdeniz ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avlayan 4 kişiye 30 bin 548 lira ceza kesildi.
Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Mersin'in Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını belirledi.
Teknedeki 4 balıkçıya 30 bin 548 lira ceza uygulandı.
Etiketler: Kaçak Avcılık Mersin
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