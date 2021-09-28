Haber Giriş: 28 Eylül 2021 Salı 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Üsküdar'da okul servisi bahçe duvarına çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Üsküdar'da, boş okul servisi bir evin bahçe duvarına çarptı. Araçta bulunan hostes yaralandı.
İstanbul Üsküdar'da Mehmet Akif Mahallesi Ayışığı Sokak'ta, sürücüsü Gül A.Ç.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği okul servis minibüsü bir evin bahçe duvarına çarptı.
Duvarı yıkan araç bahçeye girerek dururken, kazada serviste hostes olarak görev yapan Aynur Demir hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul Servis Aracı
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