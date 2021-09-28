İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin tespiti için iletişim dinlemesi yapıldı.

Soruşturmada iddia ve ihbarları ispat etmek amacıyla 3 kez rutin adli kolluk işlemi gerçekleştirilirken 12 şüpheli tespit edildi.

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanu'nu kapsamına giren çok sayıda tarihi eser ele geçirilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

10 gözaltı

Fatih, Eyüpsultan, Küçükçekmece, Ümraniye, Esenler, Zeytinburnu ilçeleriyle, Ankara, Sivas, Tekirdağ ve Balıkesir'de tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer 2 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.