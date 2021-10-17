Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 00:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de kaçakçılığa geçit verilmiyor
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'nin Derecik ilçesinde bir kamyonette ruhsatsız 110 av tüfeği ve 1045 kurusıkı namlusu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçenin Cemekürk mezrasında bir kamyonette yapılan aramada ruhsatsız 110 av tüfeği ve 1045 kurusıkı namlusu bulundu.
Etiketler: Hakkari Kaçakçılık
Sıradaki Haber
Ankara'daki Estergon Kalesi pembeye büründü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz