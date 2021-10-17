Haber Giriş: 17 Ekim 2021 Pazar 00:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'daki Estergon Kalesi pembeye büründü
[Fotoğraf: AA]
Ankara Keçiören'deki Estergon Kalesi, meme kanserinde farkındalığın artırılması amacıyla pembe ışıkla aydınlatıldı.
Dünya Sağlık Örgütü'nce meme kanserine ilişkin farkındalığın vurgulanması amacıyla ekim ayının "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlenmesi kapsamında Estergon Kalesi olarak bilinen Keçiören'deki Estergon Türk Kültür Merkezine pembe ışık yansıtıldı.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından, pembe ışıkla aydınlatılan kalenin fotoğraflarını paylaştı.
Altınok, paylaşımında "Işığı sönmeyen yıldız Estergon Kalemizden şehre mesaj var: Meme kanserinde farkındalığı artıralım, erken teşhis ve sık kontrollerle tedaviyi güçlü kılalım" ifadelerini kullandı.
[Fotoğraf: AA]
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