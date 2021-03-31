Hakkari Valiliği, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığını açıkladı.

Yasaklar 15 Nisan 23.59'da sonlanacak

Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç, il sınırı içerisinde 1 Nisan saat 00.01'den 15 Nisan saat 23.59'a 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılması yasaklandı.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto, yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon uçurtmak, drone, paramotor, planör ve benzeri her türlü hava faaliyetleri, kamu kurum, kuruluşları hariç anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim ve benzeri faaliyetler, meşale yakma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetlerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."