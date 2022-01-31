Hakkari ile Van kara yolu arasında bulunan bir vatandaş, köpeklerin bağlı olduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Belediye Veteriner İşleri ekipleri, 2 metreye yakın karın bulunduğu alanda yürüyerek köpeklerin bulunduğu noktaya ulaştı.

Köpeklerden birinin boynuna diğerinin de ayağına bağlı olan teli kesen ekipler, yaptıkları kontrolden sonra hayvanları Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdü.