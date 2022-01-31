Haber Giriş: 31 Ocak 2022 Pazartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de boynundan ve ayağından bağlanan köpekler kurtarıldı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Hakkari'de elektrik teliyle boynundan ve ayağından bağlanan iki köpeği belediye ekipleri kurtardı.
Hakkari ile Van kara yolu arasında bulunan bir vatandaş, köpeklerin bağlı olduğunu fark etti.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Belediye Veteriner İşleri ekipleri, 2 metreye yakın karın bulunduğu alanda yürüyerek köpeklerin bulunduğu noktaya ulaştı.
Köpeklerden birinin boynuna diğerinin de ayağına bağlı olan teli kesen ekipler, yaptıkları kontrolden sonra hayvanları Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Etiketler: Elektrik Hakkari Kar Yağışı Köpek Sokak Hayvanları Van
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