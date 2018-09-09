Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 şehit

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesinin Esendere Beldesi Aslankaraş mevkisinde askeri unsurlara ait aracın devrildiği belirtildi.
Kazada, araçta bulunan 1 askerin şehit olduğu açıklandı.
Kaynak: AA
Hakkari Yüksekova'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesinin Esendere Beldesi Aslankaraş mevkisinde askeri unsurlara ait aracın devrildiği belirtildi.
Kazada, araçta bulunan 1 askerin şehit olduğu açıklandı.
Kaynak: AA