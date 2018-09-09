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Hakkari'de askeri araç devrildi: 1 şehit

Hakkari Yüksekova'da askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

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Hakkaride askeri araç devrildi: 1 şehit

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yüksekova ilçesinin Esendere Beldesi Aslankaraş mevkisinde askeri unsurlara ait aracın devrildiği belirtildi.

Kazada, araçta bulunan 1 askerin şehit olduğu açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, şehit
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