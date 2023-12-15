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Türkiye
AA 15.12.2023 15:15

Hakkari'de 300 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı

Kütahya Tavşanlı'da faaliyet gösteren Çare Derneği, Hakkari'de köy okullarındaki 300 öğrenciye bot ve mont desteği sundu.

Hakkari'de 300 öğrenciye bot ve mont yardımı yapıldı
[Fotograf: AA]

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik vesilesiyle kente gelen dernek üyeleri, Akçalı köyüne gitti.

Buradaki okulda eğitim gören 250 öğrenciye bot ve mont hediye eden dernek üyeleri, daha sonra Bay Köyü İlk ve Ortaokulunu ziyaret etti.

Okulda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in katılımıyla düzenlenen programda 50 öğrenciye bot ve montların olduğu paketler dağıtıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Çelik, derneğin geleneksel olarak yardımlaşma faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti.

Çelik, "Daha önce Şemdinli ilçemize yaptıkları kış desteğini, merkeze bağlı köy okullarımızdaki öğrencilerimize de sunarak onlara, bot ve mont hediye ettiler. Sıcak gönüllerini ve kalplerini bize açtılar. Eminim ki bu çocuklar, ileride çok güzel işler yapacak ve ülkemizin geleceğinde önemli rol oynayacaklardır" dedi.

Dernek yöneticileri de desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür ederek, bir çocuğun yüzündeki tebessüm olmak için çalışmaya ve toplumun değerlerini yaşatmaya devam edeceklerini aktardı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, şube müdürleri Oktay Kızılkaya ve Sabah Saklı, köy muhtarı Şeyhmus Beyter, okul müdürü Ecem Ulussever ve öğretmenler katıldı.

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