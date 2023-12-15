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Türkiye
AA 15.12.2023 14:27

Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bu yana 196 bin 434 bebek dünyaya geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde 6 Şubat'tan bu yana 196 bin 434 bebek dünyaya gözlerini açtı.

Deprem bölgesinde 6 Şubat'tan bu yana 196 bin 434 bebek dünyaya geldi

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun toplantısında, Sağlık Bakanlığınca "Deprem Mağduru Çocukların Durumu ve Deprem İllerinde Yapılan Çalışmalar" konulu sunum yapıldı.

Hastanelerde yatak sayısı artırıldı

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yönelik verilere göre deprem bölgesindeki hastanelerde yatak sayısı artırılarak 21 bin 817'ye yükseltilirken sağlık tesislerinde çalışan personel sayısı 150 bin 108 oldu.

Depremden bu yana evde sağlık hizmeti sunulan takipli hasta sayısı 191 bin 854 olurken afet bölgeleri haricinde 51 ilde depremin ilk gününden bugüne 15 bin 499 depremzedeye evde sağlık hizmeti kapsamında yerinde hizmet sunuldu.

Depremler sebebiyle vücut travması sonrası sinir ve ekstremite hasarı oluşan 65 çocuğa ampütasyon yapılarak protez yapım ve rehabilitasyon süreçleri tamamlandı. Uzuvlarını kaybeden depremzede çocukların psikolojik rehabilitasyon süreçleri devam ediyor.

Bebek-çocuk izlem sayısı 2,6 milyonu aştı

Depremin ilk gününden itibaren bebek-çocuk ve ergen protokolleri kapsamında tarama ve izlemler gerçekleştirildi. Bu kapsamda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da bebek-çocuk izlem sayısı 2 milyon 673 bin 484 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan sunumda 6 Şubat-8 Aralık tarihlerinde deprem bölgesinde dünyaya gelen bebek sayısı da yer aldı. Buna göre depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana Adana'da 29 bin 611, Adıyaman'da 5 bin 612, Diyarbakır'da 28 bin 763, Gaziantep'te 41 bin 513, Hatay'da 15 bin 865, Kahramanmaraş'ta 11 bin 468, Kilis'te 3 bin 27, Malatya'da 5 bin 583, Osmaniye'de 7 bin 398, Şanlıurfa'da 47 bin 594 bebek dünyaya geldi. 10 ilde deprem sonrası dünyaya gözlerini açan bebek sayısı 196 bin 434 oldu.

Deprem bölgesinde 1. basamak sağlık hizmetlerinde toplam 139 bin 247 kişiye psikososyal destek hizmeti sunuldu. 2. ve 3. basamak ruh sağlığı hizmetlerinde deprem felaketinden doğrudan etkilenen illerde 87 çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı görevlendirildi. Çocuk ergen psikiyatri servisine yönlendirilen, travma ve anksiyete tanıları ile başvuran çocuk sayısı 16 bin 50 olurken depreme maruz kalan illerde 2 bin 306 çocuğa Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu düzenlendi.

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