Hakkari Emniyet Müdürlüğünün sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ile Burak Derya'nın isimlerinin zırhlı araçlara verildiği belirtildi.

[Fotoğraf: AA]

Kazada 7 emniyet mensubu şehit olmuştu.