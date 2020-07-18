Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari'de 2 şehit polisin ismi zırhlı araçlara verildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari Emniyet Müdürlüğü, Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 2 polis memurunun isimlerini zırhlı araçlara verdi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğünün sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, 15 Temmuz günü insanlı keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan polis memurları Onur Ramazan Bayram ile Burak Derya'nın isimlerinin zırhlı araçlara verildiği belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Kazada 7 emniyet mensubu şehit olmuştu.
Etiketler: hakkari şehit hakkari haberSon Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 23:30
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