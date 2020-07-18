İstanbul'da yaşayan engelli Ömer Bekir Kazan'ı hayata bağlayan engelli aracı hırsızlar tarafından çalınmıştı. Aracının hurdaya satılıp parçalanması yüzünden eve hapsolan Kazan yardım bekliyordu.

44 yaşındaki engelli Ömer Bekir Kazan, üniversiteyi açık öğretim fakültesini okuyarak bitirdi. 4 kitap yazan Kazan'ı en çok mutlu eden şey engelli aracıyla gezmekti. Fakat hırsızlar O'nun bu mutluluğunu çaldı.

Aracı çalıp parçaladılar, hurdacıya sattılar

Ömer Kazan'ın babası evlerinin altındaki küçük garajda sakladıkları aracı çalan hırsızların peşine düştü. Engelli aracının nereye satıldığını da öğrendi. Fakat oğlunun aracının parçalanmış haliyle karşılaştı.

TRT spikeri Selver Gözüaçık haberi sunarken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Ömer engelli aracına kavuştu

Ömer'i hayata bağlayan araç bir hayırseverden geldi. Hollanda'dan Bünyamin Doğan, Ömer'in sesini duydu ve Türkiye'ye gelerek akülü araç hediye etti.

TRT Haber'de yayımlanan haberi duyan Doğan, "Mutluyum. Sevincimi paylaşmak için buralara kadar geldim. Helali hoş olsun. Kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.