İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katıldı.

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Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetim yapan ekipler, şüpheli araçları durdurarak aradı, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştirdi.

Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek verdi.

Asayiş uygulaması saat 21.00'de sona erdi.