Bakan Koca'dan Erzurumspor taraftarına 'tedbirlere uyun' çağrısı
Sağlık Bakanı Koca, Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarlarına, kutlamalarda COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlere uymaları çağrısında bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yaptı.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından TFF 1. Lig'in 34. ve son haftasında Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un taraftarlarının kutlamalarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında COVID-19 salgınına yönelik tedbirlerine işaret eden Koca, "Erzurumspor koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın" dedi.
Koca paylaşımında, kalabalık halinde bir araya gelen mavi-beyazlı taraftarların görüntülerine de yer verdi.
Erzurumspor- Koronavirüs karşılaşması başladı. Taraftarı, kalabalık olay yerinden centilmence çekilmeye davet ediyorum. Şehirde vaka sayıları kontrol altında kalsın. pic.twitter.com/FNZAxKxKmr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 18, 2020