Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinde, Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.

