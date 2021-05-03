Haber Giriş: 3 Mayıs 2021 Pazartesi 10:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari ve Van çevrelerinde sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yarın hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
Öğle saatlerinde, Hakkari çevreleri ile Van'ın doğusunda yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülmesi, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olması bekleniyor.
Etiketler: Meteoroloji Sağanak
Son Haberler
- 11:30
- 11:12
- 11:16
- 11:17
- 11:09
Sıradaki Haber
'Sarallar' suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz