Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari ve Şırnak'ta teröristlere ait mühimmat imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ve Şırnak'ın Cizre ilçelerinde bulunan mühimmatın imha edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandolar tarafından Çukurca ve Cizre ilçelerinde yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde bir el bombası, bir EYP düzeneği, 50 anti-personel mayını ve 2 RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edildi.
Mühimmat, Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi (METİ) tarafından kontrollü imha edildi.
Etiketler: Hakkari şırnak mühimmat milli savunma bakanlığıSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 19:09
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