MSB'den yapılan açıklamada, Hakkari Çukurca Irak sınır hattında icra edilen operasyon esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca taciz atışı yapıldığı belirtildi.

Taciz ateşi nedeniyle piyade uzman çavuş Abdurrahman Topuksuz'un şehit olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hakkari'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Abdurrahman Topuksuz'a rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Abdurrahman Topuksuz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Habur Çayı'na kapılan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak sınır hattında bir askerin, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapıldığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şırnak/Silopi'de Irak sınır hattında 16 Kasım 2020'de bir kahraman silah arkadaşımız, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek maksadıyla girdiği Habur Çayı'nda suya kapılarak ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."